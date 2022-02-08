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Форвард «Аталанты» рискует больше не сыграть в нынешнем сезоне

Сапата сыграл менее 20 минут в матче
Футбол Серия А (Италия)
15:53
Форвард «Аталанты» рискует больше не сыграть в нынешнем сезоне
Фото: Sky Sports

Нападающий «Аталанты» Дуван Сапата получил травму в матче 24-го тура Серии А.

Форвард отыграл менее 20 минут после выхода на замену. У него может быть серьезная травма.

Вероятно, форвард пропустит до 4-х месяцев. Таким образом он может не сыграть больше в этом сезоне.

Сапата забил 9 голов в этом сезоне Серии А. Он является лучшим бомбардиром команды.

Андрей Усмонов
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