«Аталанта» с Малиновским проиграла дома «Кальяри»
Форвард «Аталанты» рискует больше не сыграть в нынешнем сезоне
Сапата сыграл менее 20 минут в матче
15:53
Фото: Sky Sports
Нападающий «Аталанты» Дуван Сапата получил травму в матче 24-го тура Серии А.
Форвард отыграл менее 20 минут после выхода на замену. У него может быть серьезная травма.
Вероятно, форвард пропустит до 4-х месяцев. Таким образом он может не сыграть больше в этом сезоне.
Сапата забил 9 голов в этом сезоне Серии А. Он является лучшим бомбардиром команды.
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