Форвард «Аталанты» рискует больше не сыграть в нынешнем сезоне

Сапата сыграл менее 20 минут в матче

Фото: Sky Sports

Нападающий «Аталанты» Дуван Сапата получил травму в матче 24-го тура Серии А.

Форвард отыграл менее 20 минут после выхода на замену. У него может быть серьезная травма.

Вероятно, форвард пропустит до 4-х месяцев. Таким образом он может не сыграть больше в этом сезоне.

Сапата забил 9 голов в этом сезоне Серии А. Он является лучшим бомбардиром команды.