Форвард «Аякса» повторил рекорд Роналду в Лиге чемпионов

Француз удивил результативностью в этой кампании

Себастьян Алле / фото - DW

Нападающий «Аякса» Себастьян Алле прокомментировал для пресс-службы UEFA свое выступление в Лиге чемпионов, где ему за 6 матчей группового этапа удалось забить 10 раз:

«Конечно, я не думал, что смогу забить 10 голов в шести матчах, тем более в первых матчах. Все, чего ты хочешь на таком уровне – играть хорошо, быть в тонусе. О десяти голах я даже не мечтал. Так что сегодня у меня есть повод для радости и гордости».

Француз стал вторым футболистом в истории турнира, которому удалось забить в каждом из матчей группового этапа.

До него подобное удавалось лишь лучшем голеадору в истории ЛЧ Криштиану Роналду в сезоне 17/18. Португалец закончил ту кампанию с 15-ю голами и победой в турнире.

«Аякс» занял первое место в группе, выиграв все свои встречи. В последнем туре амстердамцы уверенно справились со «Спортингом».