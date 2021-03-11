Новоиспеченный президент «Барселоны»: «Мы заслуживали пройти дальше в ЛЧ»
Форвард «Барселоны»: «Незабитый пенальти в конце первого тайма стал большим ударом для нас»
Каталонский клуб вылетел из Лиги чемпионов
Фото: Getty Images
Форвард «Барселоны» Педри высказался о вылетел своей команды из Лиги чемпионов от ПСЖ. Слова нападающего приводит пресс-служба UEFA.
«Мы здорово сыграли сегодня, но реализация моментов нас подвела. Верили, что можем совершить еще один большой камбэк и пройти дальше, но незабитый пенальти в конце первого тайма стал большим ударом. Тем не менее мы продолжили бороться, создали ещё несколько моментов, но забить не смогли».
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