Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Форвард «Барселоны» пропустит 4 месяцы из-за травмы

Очередное повреждение вингера
Футбол Евро-2020
18:10
Форвард «Барселоны» пропустит 4 месяцы из-за травмы
Усман Дембеле / фото - Barca Blaugranes

Нападающий каталонской «Барселоны» и сборной Франции Усман Дембеле получил повреждение и пропустит 4 месяца, сообщает L`Equipe.

В матче со сборной Венгрии Дембеле покинул поле с повреждением, и ранее сообщалось, что игрок пропустит до 3 недель.

Но характер повреждения оказался намного серьезнее. У игрока диагностировали серьезную травму двухглавой мышцы бедра правой ноги и теперь игроку необходимо хирургическое вмешательство. Врачи французской сборной уже согласовали операцию с «Барселоной».

Это уже 13-я травма вингера с момента его перехода в «Барселону» в 2017 году. В общей сложности, игрок пропустил за 4 года 536 дней из-за повреждений.

Напомним, «Барселона» объявила о переходе Мемфиса Депая.

Павел Харченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Барселона (футбол) Усман Дембеле сборная Франции (футбол)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Президент «Барселоны» рассказал о новом контракте Месси
Президент «Барселоны» рассказал о новом контракте Месси
Футбол Евро-2020
21 июня 11:20
Депай – о переходе в «Барселону»: «Мечтай по-крупному, парень»
Депай – о переходе в «Барселону»: «Мечтай по-крупному, парень»
Футбол Примерa (Испания)
20 июня 12:25
«Барселона» официально объявила о подписании Депая
«Барселона» официально объявила о подписании Депая
Футбол Примерa (Испания)
19 июня 20:21
«Барселона» в ближайшие дни объявит о переходе Депая
«Барселона» в ближайшие дни объявит о переходе Депая
Футбол Примерa (Испания)
19 июня 20:05
Стало известно, когда Месси продлит контракт с «Барселоной»
Стало известно, когда Месси продлит контракт с «Барселоной»
Футбол Евро-2020
19 июня 14:40
Гризманн намерен переехать в МЛС после истечения соглашения с «Барселоной»
Гризманн намерен переехать в МЛС после истечения соглашения с «Барселоной»
Футбол Примерa (Испания)
19 июня 12:59

Новости: Футбол

Дуэлунд: «Надеюсь сыграть важную роль в матчах за НЕК»
Дуэлунд: «Надеюсь сыграть важную роль в матчах за НЕК»
Украинская Премьер-лига
18:22
Щенсны: «У нас есть вера и желание выйти из группы»
Щенсны: «У нас есть вера и желание выйти из группы»
Евро-2020
18:20
Черчесова могут уволить из сборной России
Черчесова могут уволить из сборной России
В Европе
18:10
Форвард «Барселоны» пропустит 4 месяцы из-за травмы
Форвард «Барселоны» пропустит 4 месяцы из-за травмы
Евро-2020
18:10
Экс-форвард «Милана»: «Я бы не стал недооценивать Яремчука»
Экс-форвард «Милана»: «Я бы не стал недооценивать Яремчука»
Серия А (Италия)
17:55
Сабо: «Хотелось бы выйти дальше, но перспективы я не вижу»
Сабо: «Хотелось бы выйти дальше, но перспективы я не вижу»
Евро-2020
17:45
Зинченко: «Критику мы заслужили. Но нам не привыкать»
Зинченко: «Критику мы заслужили. Но нам не привыкать»
Сборная Украины
17:31
Малиновский: «Ты чувствуешь опустошенность, потому что мог сделать больше»
Малиновский: «Ты чувствуешь опустошенность, потому что мог сделать больше»
Евро-2020
17:25
Экс-игрок сборной Украины: «На месте Шевченко я бы подал в отставку»
Экс-игрок сборной Украины: «На месте Шевченко я бы подал в отставку»
Евро-2020
17:15
Все новости

Популярные новости

Украинский боксер брутально нокаутировал соперника – едва не выбил за канаты прямо на голову комментатору
Послесловие
Украинский боксер брутально нокаутировал соперника – едва не выбил за канаты прямо на голову комментатору
Бокс Профессиональный бокс
20 июня 11:59
8
Богиня! В сети появились сексуальные фото экс-невесты Кличко в бикини
Богиня! В сети появились сексуальные фото экс-невесты Кличко в бикини
Бокс Профессиональный бокс
15 июня 14:17
15
А ему идет. Усик предстал в новом стиле
А ему идет. Усик предстал в новом стиле
Бокс Профессиональный бокс
17 июня 22:19
Экс-тренер Владимира Кличко: «В США Ломаченко считают выскочкой, в бою с Салидо его специально поставили на место»
Экс-тренер Владимира Кличко: «В США Ломаченко считают выскочкой, в бою с Салидо его специально поставили на место»
Бокс Профессиональный бокс
19 июня 12:35
Украинский талант не пожалел соперника. Связал четыре мощные удара и отправил в жесточайший нокаут
Украинский талант не пожалел соперника. Связал четыре мощные удара и отправил в жесточайший нокаут
Бокс Профессиональный бокс
19 июня 10:01
1
Известны два очень важных пункта в контракте на бой Джошуа и Усика
Известны два очень важных пункта в контракте на бой Джошуа и Усика
Бокс Профессиональный бокс
16 июня 07:27
Все новости