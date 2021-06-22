Форвард «Барселоны» пропустит 4 месяцы из-за травмы

Очередное повреждение вингера

Усман Дембеле / фото - Barca Blaugranes

Нападающий каталонской «Барселоны» и сборной Франции Усман Дембеле получил повреждение и пропустит 4 месяца, сообщает L`Equipe.

В матче со сборной Венгрии Дембеле покинул поле с повреждением, и ранее сообщалось, что игрок пропустит до 3 недель.

Но характер повреждения оказался намного серьезнее. У игрока диагностировали серьезную травму двухглавой мышцы бедра правой ноги и теперь игроку необходимо хирургическое вмешательство. Врачи французской сборной уже согласовали операцию с «Барселоной».

Это уже 13-я травма вингера с момента его перехода в «Барселону» в 2017 году. В общей сложности, игрок пропустил за 4 года 536 дней из-за повреждений.

Напомним, «Барселона» объявила о переходе Мемфиса Депая.