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Форвард «Барселоны» вернется в общую группу перед матчем с «Динамо»

Каталонцам не хватало атакующей силы в прошлых играх
Футбол Лига чемпионов UEFA
8 октября 17:55
Форвард «Барселоны» вернется в общую группу перед матчем с «Динамо»
Усман Дембеле (в центре) / фото - Stretty News

Французский вингер «Барселоны» Усман Дембеле находится на финальной стадии восстановления, сообщил президент «блаугранас» Жоан Лапорта в интервью Diario Sport.

По словам источника, игрок будет доступен уже на следующей неделе.

Таким образом, футболист будет готов к матчу Лиги чемпионов против «Барселоны», которая состоится уже 20 октября в Испании.

Француз не выходил на поле с июня, так как восстанавливался из-за травмы подколенного сухожилия.

Из-за аналогичного повреждениясамый дорогой игрок в истории «Реала» пропустит матч с «Шахтером» 19 октября.

Павел Харченко
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Теги

Динамо Киев Барселона (футбол) Усман Дембеле

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