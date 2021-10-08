Форвард «Барселоны» вернется в общую группу перед матчем с «Динамо»

Каталонцам не хватало атакующей силы в прошлых играх

Усман Дембеле (в центре) / фото - Stretty News

Французский вингер «Барселоны» Усман Дембеле находится на финальной стадии восстановления, сообщил президент «блаугранас» Жоан Лапорта в интервью Diario Sport.

По словам источника, игрок будет доступен уже на следующей неделе.

Таким образом, футболист будет готов к матчу Лиги чемпионов против «Барселоны», которая состоится уже 20 октября в Испании.

Француз не выходил на поле с июня, так как восстанавливался из-за травмы подколенного сухожилия.

Из-за аналогичного повреждениясамый дорогой игрок в истории «Реала» пропустит матч с «Шахтером» 19 октября.