Форвард «Барселоны» вернется в общую группу перед матчем с «Динамо»

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8 октября 17:55
Усман Дембеле (в центре) / фото - Stretty News
Французский вингер «Барселоны» Усман Дембеле находится на финальной стадии восстановления, сообщил президент «блаугранас» Жоан Лапорта в интервью Diario Sport.
По словам источника, игрок будет доступен уже на следующей неделе.
Таким образом, футболист будет готов к матчу Лиги чемпионов против «Барселоны», которая состоится уже 20 октября в Испании.
Француз не выходил на поле с июня, так как восстанавливался из-за травмы подколенного сухожилия.
Из-за аналогичного повреждениясамый дорогой игрок в истории «Реала» пропустит матч с «Шахтером» 19 октября.
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