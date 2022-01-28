«Бенфика» Яремчука лишь в серии пенальти сумела выйти в финал Кубка лиги
Форвард «Бенфики» отказался от трансфера в Испанию, чтобы остаться и конкурировать с Яремчуком
Клуб Примеры был готов зимой подписать швейцарца
12:42
Харис Сеферович / фото - SL Benfica
«Бенфика» договорилась с испанской «Мальоркой» об аренде форварда Хариса Сеферовича.
Но как сообщает A Bola, швейцарец был крайне удивлен решением «орлов» отдать его в клуб Примеры и не хочет покидать Португалию.
29-летний нападающий желает остаться в Лиссабоне и бороться с украинцем Романом Яремчуком за место в основном составе команды.
Но текущая кампания является достаточно проблемной для нападающего, ведь его часто мучают травмы, из-за которых он принял участие лишь в трети возможных матчей.
В нынешнем сезоне на его счету 12 игр, в которых он забил пять мячей и оформил три ассиста.
Напомним, «Ньюкасл» готов отдать 50 миллионов евро за другого конкурента Яремчука.
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