Яремчук стал худшим игроком «Бенфики» в матче чемпионата Португалии
Форвард «Бенфики» из-за Яремчука переедет в Германию
Вальдшмидт не заиграл в Португалии
11:10
Фото: VNE
Нападающий «Бенфики» Джанлука Вальдшмидт переедет в Германию.
25-летний игрок договорился о переходе в «Вольфсбург». Сумма трансфера составит 12 миллионов евро, сообщает A Bola.
Вальдшмидт решил покинуть команду из-за прихода Романа Яремчука. За «Бенфику» немец отыграл один сезон.
В 43 матчах он забил 12 мячей и сделал четыре ассиста.
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