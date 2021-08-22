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Форвард «Бенфики» из-за Яремчука переедет в Германию

Вальдшмидт не заиграл в Португалии
Футбол Бундеслига (Германия)
11:10
Форвард «Бенфики» из-за Яремчука переедет в Германию
Фото: VNE

Нападающий «Бенфики» Джанлука Вальдшмидт переедет в Германию.

25-летний игрок договорился о переходе в «Вольфсбург». Сумма трансфера составит 12 миллионов евро, сообщает A Bola.

Вальдшмидт решил покинуть команду из-за прихода Романа Яремчука. За «Бенфику» немец отыграл один сезон.

В 43 матчах он забил 12 мячей и сделал четыре ассиста.

Андрей Усмонов
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Теги

Бенфика Вольфсбург Роман Яремчук

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