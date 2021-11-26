«Брага» выиграла Кубок Португалии, обыграв в финале «Бенфику»
Форвард «Браги» – автор лучшего гола 5-го тура Лиги Европы
24-летний бразилец результативным ударом огорчил «Мидтьюлланда»
26 ноября 14:54
Вандерсон Галено / Фото - rr.sapo.ptРезультативный удар форварда «Браги» Вандерсона Галено в ворота «Мидтьюлланда» (2:3) стал лучшим голом 5-го тура Лиги Европы.
На награды также претендовали Мирко Иванич («Црвена Звезда»), Мусса Диаби («Байер») и Джеймс Мэддисон («Лестер»).
Напомним, гол хавбека «Ливерпуля» Тьяго Алькантары в ворота «Порту» в матче 5-го тура Лиги чемпионов (2:0) стал лучшим по итогам недели в главном клубном турнире Европы.
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