Чехия в большинстве обыграла Нидерланды и вышла в четвертьфинал Евро-2020
Форвард Чехии: «Забить в моем моменте было не так уж и сложно»
Шик – о победе над Нидерландами
Фото: AFP
Нападающий сборной Чехии Патрик Шик прокомментировал сайту UEFA победу над Нидерландами (2:0) и свой забитый мяч.
«Лучше и быть не могло. Никто не ожидал, что мы пройдем так далеко. Обыграть сборную Нидерландов по такой игре – это просто фантастика.
Голеш здорово меня нашел, и я целился рядом с ближней штангой – забить уже было не так уж и сложно».
Чехия сыграет с Данией в 1/4 финала Евро-2020. Игра пройдет 3 июля.
Шик забил четыре мяча на Евро-2020.
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