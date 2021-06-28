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Форвард Чехии: «Забить в моем моменте было не так уж и сложно»

Шик – о победе над Нидерландами
Футбол Евро-2020
07:25
Форвард Чехии: «Забить в моем моменте было не так уж и сложно»
Фото: AFP

Нападающий сборной Чехии Патрик Шик прокомментировал сайту UEFA победу над Нидерландами (2:0) и свой забитый мяч.

«Лучше и быть не могло. Никто не ожидал, что мы пройдем так далеко. Обыграть сборную Нидерландов по такой игре – это просто фантастика.

Голеш здорово меня нашел, и я целился рядом с ближней штангой – забить уже было не так уж и сложно».

Чехия сыграет с Данией в 1/4 финала Евро-2020. Игра пройдет 3 июля.

Шик забил четыре мяча на Евро-2020.

Андрей Усмонов
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Теги

Патрик Шик сборная Чехии (футбол) сборная Нидерландов (футбол)

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