Официально. Жиру остается в «Челси»
Форвард «Челси»: «В «Милане» мне нравились ван Бастен и Шевченко»
Жиру высказался о том, что мог оказаться в итальянском клубе
Оливье Жиру / Фото: Twitter
Нападающий «Челси» Оливье Жиру высказался о слухах, что форвард мог оказаться в «Милане». Его слова приводит Goal.
«Я хочу прояснить: «Челси» продлил со мной контракт на год еще в апреле, но в соответствии с правилами АПЛ объявил об этом только 4 июня.
Мне нравились ван Бастен и Шевченко. «Милан» – большой клуб, один из величайших в Европе».
Несколько дней назад «Челси» продлил контракт с Жиру.
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