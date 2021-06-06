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Форвард «Челси»: «В «Милане» мне нравились ван Бастен и Шевченко»

Жиру высказался о том, что мог оказаться в итальянском клубе
Футбол В Европе
6 июня 20:53
Форвард «Челси»: «В «Милане» мне нравились ван Бастен и Шевченко»
Оливье Жиру / Фото: Twitter

Нападающий «Челси» Оливье Жиру высказался о слухах, что форвард мог оказаться в «Милане». Его слова приводит Goal.

«Я хочу прояснить: «Челси» продлил со мной контракт на год еще в апреле, но в соответствии с правилами АПЛ объявил об этом только 4 июня.

Мне нравились ван Бастен и Шевченко. «Милан» – большой клуб, один из величайших в Европе».

Несколько дней назад «Челси» продлил контракт с Жиру.

Петр Приходько
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Теги

Оливье Жиру Андрей Шевченко

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