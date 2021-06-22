Форвард сборной Дании: «Смогли надломить Россию»

Юссуф Поульсен / Фото - Eurosport

Нападающий сборной Дании Юссуф Поульсен поделился эмоциями после разгромной победы в решающем матче группы B на Евро-2020 против России (4:1). Игрок стал автором одного из голов. Его слова приводит пресс-служба UEFA.

Мой мяч? Впервые в жизни я устал настолько, что не побежал назад. Кажется, я выбрал верный угол обзора, и защитник меня не видел. И затем случается такое... Невероятно. Как раз был подходящий момент.