Российский комментатор: «Выступление нашей сборной на Евро-2020 – провал»
Форвард сборной Дании: «Смогли надломить Россию»
Команда Черчесова с двумя разгромными поражениями покинула Евро-2020
Юссуф Поульсен / Фото - Eurosport
Нападающий сборной Дании Юссуф Поульсен поделился эмоциями после разгромной победы в решающем матче группы B на Евро-2020 против России (4:1). Игрок стал автором одного из голов. Его слова приводит пресс-служба UEFA.
Нам противостояла хорошо оборонявшаяся команда, особенно в первые 60 минут. Затем мы поймали нужный ритм и смогли надломить соперника. В первом тайме было тяжело, но мы добились того, что нам было нужно. Гол Дамсгора – фантастический.
Мой мяч? Впервые в жизни я устал настолько, что не побежал назад. Кажется, я выбрал верный угол обзора, и защитник меня не видел. И затем случается такое... Невероятно. Как раз был подходящий момент.
Ранее российский комментатор назвал выступление сборной России провалом.
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