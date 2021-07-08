Выхватили в последний момент. Вскоре будет объявлено о замене «Олимпика» на «Минай» в УПЛ
Форвард «Десны»: «Исчезновение «Олимпика» – плохо как для УПЛ, так и для Украины в целом»
Дегтярев высказался о возможной ликвидации донецкого клуба
Максим Дегтярев / Фото: facebook.com/desnafc
Форвард «Десны» Максим Дегтярев поделился мнением с пресс-службой
клуба о возможном исчезновении «Олимпика».
Будет ли «Олимпик» играть в сезоне 2021/22 в УПЛ? Если не будет, то многое ли потеряет украинский футбол?
Если бы это зависело от меня, то я бы хотел, чтобы «Олимпик» остался и выступал в премьер-лиге, ведь эта команда выходила в еврокубки, показывала неплохой футбол.
Когда такие коллективы исчезают, это всегда плохо и для чемпионата, и для страны в целом. Поэтому я бы хотел, чтобы «Олимпик» остался. А получится ли... Знаю, что в течение 2-3 дней об этом должно стать известно.
Напомним, что «Олимпик» в элитном дивизионе должен сменить «Минай».
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