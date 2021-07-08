Форвард «Десны»: «Исчезновение «Олимпика» – плохо как для УПЛ, так и для Украины в целом»

Максим Дегтярев / Фото: facebook.com/desnafc

Форвард «Десны» Максим Дегтярев поделился мнением с пресс-службой клуба о возможном исчезновении «Олимпика».



Будет ли «Олимпик» играть в сезоне 2021/22 в УПЛ? Если не будет, то многое ли потеряет украинский футбол?

Когда такие коллективы исчезают, это всегда плохо и для чемпионата, и для страны в целом. Поэтому я бы хотел, чтобы «Олимпик» остался. А получится ли... Знаю, что в течение 2-3 дней об этом должно стать известно.