«Десна» презентовала новый клубный талисман
Форвард «Десны»: «Хочется обыграть «Шахтер – одну из лучших команд Европы»
Соперники встретятся в 18-м туре УПЛ
Филипп Будковский / Фото: FootBoom
Нападающий «Десны» Филипп Будковский высказался о грядущем матче с «Шахтером» в 18-м туре УПЛ.
«Всегда приятно после побед готовиться к следующим играм. В каждом матче мы выходим добывать положительный результат. И с «Шахтером» хочется взять очки. Сейчас всем командам, которые находятся в верхней части турнирной таблице, нельзя терять очки, но я не могу сказать, что матч против «Шахтера» для нас решающий, потому что впереди много матчей, борьба будет в каждом поединке. Для нас важна каждая игра, мы будем выходить и отдаваться полностью, чтобы брать очки.
«Шахтер» – одна из лучших команд Украины и Европы, хочется их обыграть. Будем настраиваться, выходить на поле, а там уже все будет зависеть от нас»
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