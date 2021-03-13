Форвард «Десны»: «Хочется обыграть «Шахтер – одну из лучших команд Европы»

Нападающий «Десны» Филипп Будковский высказался о грядущем матче с «Шахтером» в 18-м туре УПЛ.

«Шахтер» – одна из лучших команд Украины и Европы, хочется их обыграть. Будем настраиваться, выходить на поле, а там уже все будет зависеть от нас»