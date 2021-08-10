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Форвард «Десны»: «Хорошо, что мои голы принесли команде победу над «Ингульцом»

Безбородько признали лучшим игроком третьего тура УПЛ
Футбол Украинская Премьер-лига
13:47
Форвард «Десны»: «Хорошо, что мои голы принесли команде победу над «Ингульцом»
Денис Безбородько / Фото: Footballua.tv

Форвард «Десны» Денис Безбородько дал комментарий после матча третьего тура УПЛ с «Ингульцом» (2:0):

Главное, чтобы побеждала команда. Забил – хорошо, принес победу – тоже хорошо. Нападающий должен помогать команде забивать. Пока получается, а дальше посмотрим, как оно будет.

Напомним, что Безбородько признали лучшим игроком последнего тура чемпионата Украины.

Источник: footballua.tv Олег Шумейко-младший
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Денис Безбородько Десна

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