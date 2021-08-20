Форвард «Десны»: «Луческу пару раз приглашал сыграть в товарищеских матчах»

Денис Безбородько / Фото - ФК Десна

Нападающий «Десны» Денис Безбородько вспомнил этап своей карьеры в «Шахтере».

Опыт получил колоссальный. Как по мне, это значительно лучше, чем выступать в чемпионатах U-19 или U-21.

Удалось ли поработать с первой командой? Луческу приглашал пару раз на товарищеские матчи, когда игроки сборных разъезжались. Тогда самое большое впечатление на меня произвел Алекс Тейшейра. Игрок мирового уровня.

Хотя, помню, когда он только перешел в «Шахтер» и выступал за дубль, то ничем не выделялся даже среди молодых футболистов. Но прошло время, прошла адаптация – я был в шоке от его игры. Реально топовый футболист.