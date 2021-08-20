Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 5
Сейчас 0
Сегодня 4
Завтра 14
Футбол (5 событий из 31) показать все
Лига Европы UEFA 21/22
Календарь Таблица
20:00 Рандерс ФК - Галатасарай 1:1 Окончен
20:00 Славия Прага - Легия Варшава 2:2 Окончен
21:45 Фенербахче - ХИК Хельсинки 1:0 Окончен
22:00 Глазго Рейнджерс - Алашкерт 1:0 Окончен
22:00 Рапид Вена - Заря 3:0 Окончен
нет важных матчей
Футбол (4 события из 4) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
22:00 Брест - ПСЖ -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
21:30 РБ Лейпциг - Штутгарт -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
22:00 Бетис - Кадис -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:30 Ворскла - Металлист-1925 -:- Запланирован
Футбол (14 событий из 26) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
14:30 Ливерпуль - Бернли -:- Запланирован
17:00 Манчестер Сити - Норвич -:- Запланирован
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
18:00 Монако - Ланс -:- Запланирован
22:00 Сент-Этьен - Лилль -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
16:30 Фрайбург - Боруссия Дортмунд -:- Запланирован
16:30 Герта - Вольфсбург -:- Запланирован
19:30 Байер - Боруссия Мёнхенгладбах -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
20:30 Гранада - Валенсия -:- Запланирован
20:30 Эспаньол - Вильярреал -:- Запланирован
23:00 Атлетик - Барселона -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
16:00 Верес - Олимпик -:- Запланирован
17:00 Верес - Минай -:- Запланирован
19:30 СК Днепр-1 - Рух -:- Запланирован
19:30 Черноморец - Шахтер -:- Запланирован

Форвард «Десны»: «Луческу пару раз приглашал сыграть в товарищеских матчах»

Безбородько находился в структуре «Шахтера» во времена тренерства румынского специалиста в клубе
Футбол Украинская Премьер-лига
18:36
Форвард «Десны»: «Луческу пару раз приглашал сыграть в товарищеских матчах»
Денис Безбородько / Фото - ФК Десна

Нападающий «Десны» Денис Безбородько вспомнил этап своей карьеры в «Шахтере».

Максимально доволен тем, что удалось поиграть в «Шахтере-3». Мне было 18 лет, приходилось выходить против взрослых мужиков во Второй лиге.

Опыт получил колоссальный. Как по мне, это значительно лучше, чем выступать в чемпионатах U-19 или U-21.

Удалось ли поработать с первой командой? Луческу приглашал пару раз на товарищеские матчи, когда игроки сборных разъезжались. Тогда самое большое впечатление на меня произвел Алекс Тейшейра. Игрок мирового уровня.

Хотя, помню, когда он только перешел в «Шахтер» и выступал за дубль, то ничем не выделялся даже среди молодых футболистов. Но прошло время, прошла адаптация – я был в шоке от его игры. Реально топовый футболист.

Безбородько также отметил, что Луческу сходу сделал из «Динамо» чемпионскую команду.

Источник: Футбол 24 Сергей Стаднюк
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Денис Безбородько Десна Шахтер Донецк

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Официально. Болбат присоединился к «Десне»
Официально. Болбат присоединился к «Десне»
Футбол Украинская Премьер-лига
16:48
Стало известно, кто обслужит центральный матч 5-го тура УПЛ
Стало известно, кто обслужит центральный матч 5-го тура УПЛ
Футбол Украинская Премьер-лига
15:18
Безбородько: «Луческу сходу сделал из «Динамо» чемпионскую команду»
Безбородько: «Луческу сходу сделал из «Динамо» чемпионскую команду»
Футбол Украинская Премьер-лига
12:44
«Шахтер» против игроков «Динамо» и битва за первое место. Прогноз на матчи 5-го тура УПЛ
Превью «Шахтер» против игроков «Динамо» и битва за первое место. Прогноз на матчи 5-го тура УПЛ
Футбол Украинская Премьер-лига
10:00
Президент «Десны»: «Уверен, что Гельзин еще не сказал своего последнего слова в футболе»
Президент «Десны»: «Уверен, что Гельзин еще не сказал своего последнего слова в футболе»
Футбол Украинская Премьер-лига
19 августа 22:29
Безбородько: «С Хачериди трудно на тренировках»
Безбородько: «С Хачериди трудно на тренировках»
Футбол Украинская Премьер-лига
19 августа 21:48

Новости: Футбол

Форвард «Десны»: «Луческу пару раз приглашал сыграть в товарищеских матчах»
Форвард «Десны»: «Луческу пару раз приглашал сыграть в товарищеских матчах»
Украинская Премьер-лига
18:36
Булеца – о старте сезона для «Зари»: «Не ощущаю паники в клубе»
Булеца – о старте сезона для «Зари»: «Не ощущаю паники в клубе»
Украинская Премьер-лига
18:10
«Динамо» сделало предложение по 22-летнему бразильскому вингеру
«Динамо» сделало предложение по 22-летнему бразильскому вингеру
Украинская Премьер-лига
17:48
Судаков: «В сборной Украины дедовщины нет – очень хороший коллектив»
Судаков: «В сборной Украины дедовщины нет – очень хороший коллектив»
Сборная Украины
17:30
«Реал» не продаст Лунина ради трансфера Мбаппе или Холанда
«Реал» не продаст Лунина ради трансфера Мбаппе или Холанда
Примерa (Испания)
17:03
Официально. Болбат присоединился к «Десне»
Официально. Болбат присоединился к «Десне»
Украинская Премьер-лига
16:48
Хацкевич – об уходе Яремчука с «Динамо»: «Жалею, но мы большую ставку сделали на Беседина»
Хацкевич – об уходе Яремчука с «Динамо»: «Жалею, но мы большую ставку сделали на Беседина»
Украинская Премьер-лига
16:39
Чемпионат Италии. «Манчестер Сити» – «Норвич Сити». Онлайн трансляция
Чемпионат Италии. «Манчестер Сити» – «Норвич Сити». Онлайн трансляция
Премьер-Лига (Англия)
16:30
Хавбек «Зари»: «Вся команда горит тем, чтобы услышать в Запорожье гимн Лиги чемпионов»
Хавбек «Зари»: «Вся команда горит тем, чтобы услышать в Запорожье гимн Лиги чемпионов»
Украинская Премьер-лига
16:22
Все новости

Популярные новости

Ригондо, который отказался продолжать бой с Ломаченко после шестого раунда: «Никто не может меня нокаутировать»
Ригондо, который отказался продолжать бой с Ломаченко после шестого раунда: «Никто не может меня нокаутировать»
Бокс Профессиональный бокс
17 августа 10:49
3
Никольченко – Беленюку: «Патриотизм – это действия, а не разговоры! Ты много сделал для нашей страны»
Тема дня Никольченко – Беленюку: «Патриотизм – это действия, а не разговоры! Ты много сделал для нашей страны»
Художественная гимнастика
13 августа 17:40
10
Александр Хижняк определился со своим будущим
Александр Хижняк определился со своим будущим
Бокс Профессиональный бокс
17 августа 12:04
5
Этот нокаут вошел в историю бокса. Как впервые выключили ужасного Майка Тайсона
Этот нокаут вошел в историю бокса. Как впервые выключили ужасного Майка Тайсона
Бокс Профессиональный бокс
16 августа 11:32
4
Горуна: «Спецслужбы России проработали Усика и Ломаченко, используя религию, и эксплуатируют их в своих целях»
Горуна: «Спецслужбы России проработали Усика и Ломаченко, используя религию, и эксплуатируют их в своих целях»
Бокс Профессиональный бокс
16 августа 21:24
90
«Сдохни, падла. П***уй в Рашу, х***о ты обдолбанное». Жизни Горуны угрожали после поста в защиту Магучих
«Сдохни, падла. П***уй в Рашу, х***о ты обдолбанное». Жизни Горуны угрожали после поста в защиту Магучих
Каратэ
16 августа 18:28
48
Все новости