Безбородько: «Луческу сходу сделал из «Динамо» чемпионскую команду»
Форвард «Десны»: «Луческу пару раз приглашал сыграть в товарищеских матчах»
Безбородько находился в структуре «Шахтера» во времена тренерства румынского специалиста в клубе
Денис Безбородько / Фото - ФК Десна
Нападающий «Десны» Денис Безбородько вспомнил этап своей карьеры в «Шахтере».
Максимально доволен тем, что удалось поиграть в «Шахтере-3». Мне было 18 лет, приходилось выходить против взрослых мужиков во Второй лиге.
Опыт получил колоссальный. Как по мне, это значительно лучше, чем выступать в чемпионатах U-19 или U-21.
Удалось ли поработать с первой командой? Луческу приглашал пару раз на товарищеские матчи, когда игроки сборных разъезжались. Тогда самое большое впечатление на меня произвел Алекс Тейшейра. Игрок мирового уровня.
Хотя, помню, когда он только перешел в «Шахтер» и выступал за дубль, то ничем не выделялся даже среди молодых футболистов. Но прошло время, прошла адаптация – я был в шоке от его игры. Реально топовый футболист.
Безбородько также отметил, что Луческу сходу сделал из «Динамо» чемпионскую команду.
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