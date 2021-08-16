«Десна» в большинстве справилась с «Днепром» и вышла на первое место в УПЛ
Форвард «Десны»: «Моя результативность? Где-то везет, где-то мастерства поднабрался»
Безбородько – лучший бомбардир УПЛ
Фото: ФК Десна
Нападающий «Десны» Денис Безбородько прокомментировал свою результативность на старте сезона.
За весь минувший сезон вы отличились лишь трижды, а в нынешнем всего в четырех играх забили четыре. Чем объяснили бы произошедшие с вами метаморфозы?
«Все в комплексе. Где-то везет, где-то мастерства поднабрался. Где-то партнеры помогают. Скорее всего, в большей степени благодаря им удается демонстрировать результативность. Все мячи были забиты при их помощи.
Владислав Калитвинцев делает передачи, словно бросает мяч рукой – только голову подставляй. А Тотовицкий отдает пас на вратаря – остается лишь его обыграть».
Безбородько в прошлом сезоне забил три мяча.
Черниговский клуб идет лидером УПЛ.
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