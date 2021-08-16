Форвард «Десны»: «Моя результативность? Где-то везет, где-то мастерства поднабрался»

Безбородько – лучший бомбардир УПЛ

Фото: ФК Десна

Нападающий «Десны» Денис Безбородько прокомментировал свою результативность на старте сезона.

За весь минувший сезон вы отличились лишь трижды, а в нынешнем всего в четырех играх забили четыре. Чем объяснили бы произошедшие с вами метаморфозы?

«Все в комплексе. Где-то везет, где-то мастерства поднабрался. Где-то партнеры помогают. Скорее всего, в большей степени благодаря им удается демонстрировать результативность. Все мячи были забиты при их помощи. Владислав Калитвинцев делает передачи, словно бросает мяч рукой – только голову подставляй. А Тотовицкий отдает пас на вратаря – остается лишь его обыграть».

Безбородько в прошлом сезоне забил три мяча.

Черниговский клуб идет лидером УПЛ.