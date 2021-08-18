Форвард «Десны»: «Ни разу не выигрывал у «Динамо», а хочется»

Киевляне – очень грозный соперник

Денис Безбородько / фото - FanDay

Нападающий «Десны» Денис Безбородько поделился ожиданиями от предстоящего матча против киевского «Динамо», в рамках 5 тура УПЛ.

В следующем туре «Десне» предстоит сыграть в матче, статус которого будет центральным – с чемпионом страны. Вкус побед над «Динамо» вам уже известен?

«Нет. Ни разу в своей карьере у «Динамо» еще не выигрывал. Не получалось этого сделать ни в бытность игроком «Зари», ни во время выступлений в «Александрии», ни в «Десне». А хочется. Знаю, что без меня у «Динамо» выигрывала каждая из трех команд. Что ж, пора ломать эту традицию».

Безбородько вместе с Артемом Добыком и Русланом Степанюком делят первую строчку в гонке бомбардиров украинского первенства. У всех троих – по 4 забитых мяча.

Напомним, ранее нападающий прокомментировал судейство Екатерины Монзуль, которая дала сопернику две красные карточки.