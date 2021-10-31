Рябоконь: «Шахтер» закономерно выиграл, имел большое преимущество территориально и по игре»
Форвард «Десны»: «Шахтер» нас полностью переиграл, было очень тяжело»
«Горняки» забили черниговской команде 4 мяча
Денис Безбородько / Фото: УПЛ
Форвард «Десны» Денис Безбородько высказался о поражении от «Шахтера» (1:4) в 13-м туре УПЛ.
«Очень тяжело говорить после игры, по горячим следам. «Шахтер» нас сегодня полностью переиграл, и было очень тяжело.
«Шахтер» полностью доминировал на поле и за счет коротких передач постоянно разыгрывал большинство. Нам было очень тяжело».
В турнирной таблице УПЛ «Шахтер» продолжает не отпускать «Динамо» дальше, чем на 3 очка.
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