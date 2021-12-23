Президент «Десны» поставил амбициозную цель на чемпионат, несмотря на отход лидеров
Форвард «Десны»: «В клубе все потихоньку выплачивают, долги закрывают»
Дегтярев рассказал о ситуации внутри команды
Фото: ФК Десна
Нападающий «Десны» Максим Дегтярев рассказал о ситуации внутри команды.
Есть информация, что в «Десне» имеются финансовые задолженности перед футболистами. Это правда? Если да, как скоро руководство обещает погасить задолженности?
«Всем известно, что есть, но все потихоньку выплачивают, закрывают. Что-то об этом говорить – смысла нет».
Ваш контракт с «Десной» действует до лета 2022 года. Планируете ли его продлевать или уже присматриваете новую команду?
«Я пока об этом не задумывался. В любом случае у меня сейчас еще полгода контракта. Пока мыслей о каком-то другом клубе нет. Сейчас нужно до конца свой контракт отработать. А там как уже дальше будет, будет видно».
Комнаду уже покинули Филипп Будковский и Андрей Тотовицкий.
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