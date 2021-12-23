Форвард «Десны»: «В клубе все потихоньку выплачивают, долги закрывают»

Дегтярев рассказал о ситуации внутри команды

Фото: ФК Десна

Нападающий «Десны» Максим Дегтярев рассказал о ситуации внутри команды.

Есть информация, что в «Десне» имеются финансовые задолженности перед футболистами. Это правда? Если да, как скоро руководство обещает погасить задолженности?

«Всем известно, что есть, но все потихоньку выплачивают, закрывают. Что-то об этом говорить – смысла нет».

Ваш контракт с «Десной» действует до лета 2022 года. Планируете ли его продлевать или уже присматриваете новую команду?

«Я пока об этом не задумывался. В любом случае у меня сейчас еще полгода контракта. Пока мыслей о каком-то другом клубе нет. Сейчас нужно до конца свой контракт отработать. А там как уже дальше будет, будет видно».

Комнаду уже покинули Филипп Будковский и Андрей Тотовицкий.