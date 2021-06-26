Последний шанс. Соль возвращается в «Динамо»
Форвард «Динамо» может переехать в Серию А
Еще один клуб включился в борьбу за игрока
Владислав Супряга / фото - zbirna.24
Нападающий киевского «Динамо» Владислав Супряга может перейти в «Торино», сообщает Tuttosport.
Итальянский клуб ищет нового нападающего на подмену лидера клуба Андреа Белотти. Супряга – главный претендент на роль дублера итальянца. Также «Торино» рассматривает вариант покупки форварда «Кальяри» Джованни Симеоне.
Помимо «быков» на Супрягу также претендуют два других итальянских клуба, предлагающих за украинца 8 миллионов евро.
Напомним, ранее главный тренер «Динамо» Мирча Луческу заявил, что Супряга не оправдал его ожиданий.
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