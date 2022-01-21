Форвард «Динамо»: «На тренировке было интересно, кому-то ноги оттоптали»

Кулач ждет первых игр на сборах

Фото: пресс-служба Динамо

Нападающий «Динамо» Владислав Кулач надеется, что травмированные игроки как можно скорее вернутся в общую группу:



Да, сегодня было интересно, кому-то ноги оттоптали (улыбается). Это весело, позитивно, но мы не только смеемся, а и серьезно подходим к своей работе.

Ожидаете ли товарищеских матчей? Уже хочется поиграть в футбол?

Конечно, ведь в первые дни сбора была хорошая нагрузка. Игры на сборах всегда проходят на фоне усталости, особенно первые. Конечно, матчей хочется всегда, ждем их.

В общей группе отсутствуют Беседин, Рамирес, Шкурин, для вас это шанс проявить себя еще лучше?

Лучше бы все были в строю. Неважно, о какой позиции речь, и сколько игроков на нее претендуют – у нас хороший коллектив, в котором все зависит от каждого конкретного игрока. Если ты остался один, это не значит, что будешь играть. Дай бог, чтобы ребята скорее вернулись, и мы стали тренироваться все вместе. Конечно, скучаю по ребятам. Повторюсь, у нас единый коллектив, не хочется, чтобы кто-то выпадал.

Напомним, что «Динамо» рассматривает вариант продать конкурента Кулача.