Уйдут? Двое игроков отсутствовали на командной фотосессии «Динамо» для UEFA
Форвард «Динамо» покинет команду после того, как восстановиться после травмы
Каргбо пока находится в лазарете
Ибрагим Каргбо / Фото: Twitter
Нападающий «Динамо» Ибрагим Каргбо покинет киевлян, сообщил агент игрока Дмитрий Селюк.
«Через 7-10 дней Каргбо начнет бегать, набирать форму. Думаю, через 1,5-2 месяца он будет в строю. Что касается его ситуации, то у него есть предложение о переходе в другой зарубежный клуб, есть команда, которая в нем заинтересована. Если бы Ибрагим был сейчас полностью здоров, думаю, этот переход состоялся в летнее межсезонье. Однако спешить сейчас мы не имеем права. Каргбо должен сначала восстановиться, набрать форму, а потом будет видно. Трансферы любят тишину, поэтому пока что надо подождать полного выздоровления футболиста, который в прошлом сезоне получил серьезную травму».
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