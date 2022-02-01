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Форвард «Динамо» рассказал, чем отличается взрослый футбол от молодежного

За полгода в аренде «Черноморцу» Ванат смог получить опыт игры в УПЛ
Футбол Украинская Премьер-лига
01 февраля 19:17
Форвард «Динамо» рассказал, чем отличается взрослый футбол от молодежного
Владислав Ванат / Фото - ФК Динамо Киев

Нападающий «Динамо» Владислав Ванат рассказал, какую пользу ему принесла полугодичная аренда в «Черноморец».

За те полгода, что я провел в аренде, скучал по Киеву, можно сказать, родному мне городу. Не знаю, насколько стал мастеровитее, но точно опытнее, потому что эти полгода были хорошими в плане футбола. Прочувствовал Премьер-лигу.

Чем взрослый футбол отличается от молодежного? В УПЛ все намного быстрее. Играют не ребята по 19 – 20 лет, а мужчины. Тяжелее играть. Сначала мне было тяжело, потом стало полегче.

Как планирую пользоваться шансом? Буду хорошо тренироваться. Впереди много контрольных игр. Нужно все доказывать на футбольном поле.

Говорили ли со мной после возвращения? Такого разговора еще не было, мы только вчера прилетели. Сегодня будет теория, и тогда будет понятно. Я и раньше не боялся сбора с первой командой. Со всеми уже знаком, так что все хорошо.

Напомним, Ванат отправился на второй сбор в Турции с первой командой «Динамо».

Источник: fcdynamo.com Сергей Стаднюк
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Теги

Динамо Киев Владислав Ванат Черноморец

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