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Форвард «Динамо»: «С каждым матчем мне все больше доверяют в «Черноморце»

Ванат отличился голом в одном из спаррингов одесситов
Футбол Украинская Премьер-лига
18:41
Форвард «Динамо»: «С каждым матчем мне все больше доверяют в «Черноморце»
Владислав Ванат / Фото - ФК Черноморец

Арендованный у «Динамо» нападающий «Черноморца» Владислав Ванат рассказал в эфире Футбол NEWS о первых днях сбора с командой. Также форвард прокомментировал свой гол в контрольном матче с «Дритой» (1:1).

Чувствую себя хорошо. Через игры подвожу себя к хорошей физической форме. С каждым матчем мне все больше доверяют играть в товарищеских играх, и все уже намного лучше, чем было тогда, когда я приехал.

Вачиберадзе заработал пенальти, а Путря попросил, чтобы я пробил. Я забил, так что все хорошо.

Ранее полузащитник Орест Кузык перешел в «Черноморец».

Сергей Стаднюк
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