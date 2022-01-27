Официально. Кузык перешел в «Черноморец»
Форвард «Динамо»: «С каждым матчем мне все больше доверяют в «Черноморце»
Ванат отличился голом в одном из спаррингов одесситов
Владислав Ванат / Фото - ФК Черноморец
Арендованный у «Динамо» нападающий «Черноморца» Владислав Ванат рассказал в эфире Футбол NEWS о первых днях сбора с командой. Также форвард прокомментировал свой гол в контрольном матче с «Дритой» (1:1).
Чувствую себя хорошо. Через игры подвожу себя к хорошей физической форме. С каждым матчем мне все больше доверяют играть в товарищеских играх, и все уже намного лучше, чем было тогда, когда я приехал.
Вачиберадзе заработал пенальти, а Путря попросил, чтобы я пробил. Я забил, так что все хорошо.
Ранее полузащитник Орест Кузык перешел в «Черноморец».
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