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Форвард «Динамо»: «Таких как Тимощук нужно стереть из истории Украины»

Беседин также заявил, что у него нет коллег в рашистском государстве
Футбол Украинская Премьер-лига
24 марта 20:30
Форвард «Динамо»: «Таких как Тимощук нужно стереть из истории Украины»
Артем Беседин / Фото: Динамомания

Форвард «Динамо» Артем Беседин высказался о предателе Украины Анатолии Тимощуке.

– Алиев рассказывал, что не общается с родителями в России, ведь они больше верят телевизору, чем ему. У вас там есть родственники или знакомые?

– Друзей или коллег у меня там нет, слава Богу. Я ни с кем оттуда не разговаривал. Но читаю новости и в шоке от таких людей, как Тимощук. Он выступал за сборную Украины, а теперь так себя ведет. Полностью согласен с санкциями, которые к нему применили.

Наша страна должна избавляться от таких людей – их нужно забыть и стереть из нашей истории. Так и сделали. Больше разочарует и огорчает то, что у людей на первом плане стоят какие-то финансовые возможности. Они там находятся в теплой ванне, им там платят деньги. Это для них важнее чести, любви к своей стране и преданности. Вот это плохо и это шокирует.

Знаю, что многие украинские футболисты, которые играли в России, разорвали контракты и уехали оттуда. Тот же Денис Кулаков, Андрей Воронин, Ярослав Ракицкий и другие. Видно, что люди переживают и по-настоящему любят свою страну. А в своих соцсетях рассказывают об ужасах войны и призывают россиян ее остановить. Таким людям велика благодарность и уважение.

Ранее Беседин пожелал мучительной смерти тем, кто бомбит мирные украинские города.

Источник: Tribuna.com Петр Приходько
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Теги

Артем Беседин Динамо Киев Анатолий Тимощук

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