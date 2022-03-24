Форвард «Динамо»: «Таких как Тимощук нужно стереть из истории Украины»

Артем Беседин / Фото: Динамомания

Форвард «Динамо» Артем Беседин высказался о предателе Украины Анатолии Тимощуке.

– Друзей или коллег у меня там нет, слава Богу. Я ни с кем оттуда не разговаривал. Но читаю новости и в шоке от таких людей, как Тимощук. Он выступал за сборную Украины, а теперь так себя ведет. Полностью согласен с санкциями, которые к нему применили.

Наша страна должна избавляться от таких людей – их нужно забыть и стереть из нашей истории. Так и сделали. Больше разочарует и огорчает то, что у людей на первом плане стоят какие-то финансовые возможности. Они там находятся в теплой ванне, им там платят деньги. Это для них важнее чести, любви к своей стране и преданности. Вот это плохо и это шокирует.

Знаю, что многие украинские футболисты, которые играли в России, разорвали контракты и уехали оттуда. Тот же Денис Кулаков, Андрей Воронин, Ярослав Ракицкий и другие. Видно, что люди переживают и по-настоящему любят свою страну. А в своих соцсетях рассказывают об ужасах войны и призывают россиян ее остановить. Таким людям велика благодарность и уважение.