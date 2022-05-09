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Форвард «Динамо»: «В свій День народження загадав мир в Україні»

Сподіваємося, що бажання Кулача якнайшвидше стане реальністю
Футбол Украинская Премьер-лига
21:06
Форвард «Динамо»: «В свій День народження загадав мир в Україні»
Фото: ФК Динамо

Нападник «Динамо» Владислав Кулач розповів, як у команді відмічали його День народження, який відбувся 7 травня:

Команда мене привітала, але настрій не дуже святковий, бо ми хвилюємось за нашу країну, щодня дивлюся лише новини. Вважаю, що, перебуваючи тут, ми допомагаємо чим можемо – на футбольному полі, відволікаючи людей. Упевнений, що перемога буде за нами, тому що у нас сильна країна, сильні люди, які об'єдналися у цей час. Тому я вірю, що дуже скоро все це закінчиться, і наша країна буде найкращою у світі. Слава Україні!

Яке бажання загадав? 

Бажання не прийнято розголошувати, але й так зрозуміло, що я загадав: щоб у нашій країні та у всьому світі був мир.

Завдяки благодійним матчам уже вдалося зібрати понад 22 мільйонів гривень. Вони виправдали своє проведення?

Вважаю, що так, адже це величезні кошти, які підуть на допомогу. Ми намагаємося допомагати і поза футбольним полем. Ці засоби точно принесуть користь.

Що б ти хотів сказати захисникам країни та мирним людям, які допомагають їм у тилу?

Хочу сказати, що захисники нашої країни – великі люди, справжні герої. Ми пишаємось ними. Бажаю їм здоров'я, стійкості, якнайбільше сил. Перемога точно буде за нами!

Капітан «Динамо» закликав міжнародні організації тиснути на путіна, аби врятувати українців, яких бомбардують на Азовсталі.

Источник: fcdynamo.com Олег Шумейко-младший
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Владислав Кулач Динамо Киев

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