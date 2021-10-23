Чемпионат Украины. «Динамо» – «Днепр-1». Онлайн трансляция
Форвард «Динамо»: «Я очень рад исполнению мечты детства»
Рамирес наконец-то сделал это
Рамирес в матче с Барселоной / Фото: ФК Динамо
Нападающий «Динамо» Эрик Рамирес в своем Instagram сообщил, что исполнилась места его детства.
«Не добились результата в этом матче. В следующих это случится.
Но очень рад исполнению мечты детства»
Рамирес дебютировал за «Динамо» в Лиге чемпионов против «Барселоны» (0:1).
В 12-м туре УПЛ «Динамо» сыграет с «Днепром-1». Онлайн трансляция матча «Динамо» – «Днепр-1».
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