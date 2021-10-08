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Форвард «Динамо» забил Бразилии в матче отбора на ЧМ-2022
Гол Рамиреса не помог команде
8 октября 09:10
Фото: A Bola
Бразилия обыграла Венесуэлу в матче отбора на ЧМ-2022.
Открыли счет как раз гости благодаря точному удару Эрика Рамиреса. Правда, гол форварда «Динамо» не помог команде.
Бразильцы забили трижды во втором тайме и в итоге праздновали победу (3:1).
По итогам матча Бразилия осталась первой в таблице отбора в Южной Америке. Венесуэла замыкает таблицу с четырьмя очками.
Рамирес перешел в «Динамо» летом.