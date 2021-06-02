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Форвард «Эвертона» может остаться в ПСЖ еще на год

Парижане сделали запрос о продлении аренды
Футбол Лига 1 (Франция)
21:28
Форвард «Эвертона» может остаться в ПСЖ еще на год
Фото: psgtalk.com

Форвард «Эвертона» Мойзе Кин может остаться в ПСЖ еще на один сезон. Парижане сделали запрос о продлении арендного соглашения итальянца, сообщил в своем Twitter Фабрицио Романо.

По сообщениям источника, «ириски» дадут ответ после назначения нового главного тренера. Напомним, что экс-наставник англичан Карло Анчелотти разорвал контракт и ушел в мадридский «Реал». Достаточно неожиданно кандидатом на пост главного тренера является Стивен Джеррард, который почти всю карьеру игрока провел в стане главного врага «ирисок» – «Ливерпуля».

В средине апреля сообщалось, что «Эвертон» намерен продать Кина в ПСЖ за почти 50 миллионов фунтов стерлингов.

Олег Шумейко-младший
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Теги

ПСЖ Мойзе Кин Эвертон

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