Форвард «Эвертона» может остаться в ПСЖ еще на год

Парижане сделали запрос о продлении аренды

Фото: psgtalk.com

Форвард «Эвертона» Мойзе Кин может остаться в ПСЖ еще на один сезон. Парижане сделали запрос о продлении арендного соглашения итальянца, сообщил в своем Twitter Фабрицио Романо.



По сообщениям источника, «ириски» дадут ответ после назначения нового главного тренера. Напомним, что экс-наставник англичан Карло Анчелотти разорвал контракт и ушел в мадридский «Реал». Достаточно неожиданно кандидатом на пост главного тренера является Стивен Джеррард, который почти всю карьеру игрока провел в стане главного врага «ирисок» – «Ливерпуля».

В средине апреля сообщалось, что «Эвертон» намерен продать Кина в ПСЖ за почти 50 миллионов фунтов стерлингов.