Форвард Финляндии: «Украина не просто так вышла в 1/4 Евро-2020»

Йоэль Похьянпало / фото - Bundesliga

Нападающий сборной Финляндии Йоэль Похьянпало рассказал Yle, чего стоит ждать от матча отбора ЧМ-2022 против сборной Украины:

Конечно, после смены тренера их игра немного поменялась. Не могу сказать, как именно. Но в целом Украина делает ставку на определенных игроков, играет в обороне сравнительно дисциплинировано. Не зря они вышли в 1/4 финала Евро.

Мы должны играть плотно и не давать им пространство и время для действий. Конечно, контратаки всегда имеют большое значение. В современном футболе важны стандарты. Нам нужно обороняться выше, а не так низко, как против Франции».