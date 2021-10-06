Форвард Финляндии: «Украина не просто так вышла в 1/4 Евро-2020»
Нападающий сборной Финляндии Йоэль Похьянпало рассказал Yle, чего стоит ждать от матча отбора ЧМ-2022 против сборной Украины:
«У сборной Украины очень опытные футболисты. Они хотят контролировать мяч и играют в короткий пас.
Конечно, после смены тренера их игра немного поменялась. Не могу сказать, как именно. Но в целом Украина делает ставку на определенных игроков, играет в обороне сравнительно дисциплинировано. Не зря они вышли в 1/4 финала Евро.
Мы должны играть плотно и не давать им пространство и время для действий. Конечно, контратаки всегда имеют большое значение. В современном футболе важны стандарты. Нам нужно обороняться выше, а не так низко, как против Франции».
Игра состоится 9 октября в 19:00 в финском городе Хельсинки. Онлайн трансляция встречи.
Напомним, сразу два игрока не смогут помочь Финляндии в этом матче.
Комментарии 0