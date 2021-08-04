Белик: «Шахтер» по игре еще может прибавить»
Форвард «Генка» нашел, кого обвинить в поражении от «Шахтера»
Бельгийцы остались недовольны судейством
4 августа 18:25
фото - Twitter UEFA
Нигерийский нападающий «Генка» Пол Онуачу нашел причину в поражении от «Шахтера» (1:2) в квалификации ЛЧ, сообщает nieuwsblad.be.
«Мы хорошо выполняли план на игру. Но наши же ошибки помогли сильному сопернику перевернуть ход борьбы. Мы должны все проанализировать.
Не скрою, также, и то, что рефери дал несколько важных свистков не в нашу пользу. У нас были шансы на победу, но последний пас подводил».
Именно Онуачу открыл счет в игре, забив гол головой под занавес первого тайма. Но «горняки» смогли отыграться. Сначала Тете реализовал 11-метровый удар, а потом Алан Патрик точным ударом вывел свою команду вперед.
Напомним, «Шахтер» побил рекорд квалификации ЛЧ.
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