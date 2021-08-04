Форвард «Генка» нашел, кого обвинить в поражении от «Шахтера»

Бельгийцы остались недовольны судейством

фото - Twitter UEFA

Нигерийский нападающий «Генка» Пол Онуачу нашел причину в поражении от «Шахтера» (1:2) в квалификации ЛЧ, сообщает nieuwsblad.be.

«Мы хорошо выполняли план на игру. Но наши же ошибки помогли сильному сопернику перевернуть ход борьбы. Мы должны все проанализировать. Не скрою, также, и то, что рефери дал несколько важных свистков не в нашу пользу. У нас были шансы на победу, но последний пас подводил».

Именно Онуачу открыл счет в игре, забив гол головой под занавес первого тайма. Но «горняки» смогли отыграться. Сначала Тете реализовал 11-метровый удар, а потом Алан Патрик точным ударом вывел свою команду вперед.

Напомним, «Шахтер» побил рекорд квалификации ЛЧ.