Форвард «Генка»: «Шахтер» – это очень качественная команды»

Бельгийцы начнут матч с «Шахтером» с позиции догоняющих

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Нападающий «Генка» Пол Онуачу поделился ожиданиями от ответного матча ЛЧ с донецким «Шахтером».

Ты в очень хорошей форме – два гола в двух последних матчах. Готов показывать свой лучший футбол и забивать дальше?

«Конечно. Для этого мы и здесь – чтобы забивать и выигрывать».

Ощущается, что сейчас в твоей игре есть уверенность: ты действовал очень хорошо, остро против «Кортрейка».

«У нападающих так: если забиваешь, это добавляет тебе уверенности. Мы готовы. Несколько дней назад выдали хороший перформанс и набрали три очка. Теперь нам нужно повторить то же самое».

Какой главный вывод вы сделали из игры недельной давности?

«В первую очередь мы здесь, чтобы победить. Считаю, прошедшие матчи многому нас научили. Нам будет противостоять хорошая команда. Постараемся сыграть наилучшим образом, насколько можем, чтобы добиться победы и пройти дальше».

Обычно вы много владеете мячом, а в случае с «Шахтером» приходится перестраиваться и обороняться. Это усложняет задачи?

«Мы любим владеть мячом. Уважаем «Шахтер» – это хорошая команда, качественная. Когда встречаешься с такими соперниками, конечно, приходится и обороняться, если того требует игра. Ничего не поменялось: нам нужно выполнить тренерскую установку».

Считаешь ли, что успешное выступление в таких матчах может определить твое будущее?

«Это Лига чемпионов – матчи высокого качества. Я думаю только об игре, о команде и о том, как добиться победы. Мы должны сделать все возможное, чтобы провести хороший поединок».

Хоть Онуачу и отметился в воротах Анатолия Трубина в первом матче, но это не помогло его команде выиграть. Подопечные Роберто Де Дзерби взяли себя в руки и добыли волевую победу.

Напомним, ранее нигерийский форвард обвинил в поражении от «горняков» судью.