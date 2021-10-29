Прогноз на матч «Сельта» - «Гранада»
Форвард «Гранады» Молина стал пятым самым возрастным автором гола в истории Ла Лиги
Он забил в ворота «Хетафе»
29 октября 14:45
Фото: Marca
«Гранада» сыграла вничью с «Хетафе» (1:1) в матче Ла Лиги.
Сравнял счет форвард «Гранады» Хорхе Молина. Сделал это он в возрасте 39 лет и 189 дней.
В истории Ла Лиги это пятый результат. До него это делали пять футболистов, сообщает Mister Chip.
Ими были Донато, Сесар, Альфредо Ди Стефано и Хоакин Санчес и все выступали за «Бетис».
Отметим, что Молина в свое время также играл за «Бетис».
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