Форвард «Гранады» Молина стал пятым самым возрастным автором гола в истории Ла Лиги

Он забил в ворота «Хетафе»

Фото: Marca

«Гранада» сыграла вничью с «Хетафе» (1:1) в матче Ла Лиги.

Сравнял счет форвард «Гранады» Хорхе Молина. Сделал это он в возрасте 39 лет и 189 дней.

В истории Ла Лиги это пятый результат. До него это делали пять футболистов, сообщает Mister Chip.

Ими были Донато, Сесар, Альфредо Ди Стефано и Хоакин Санчес и все выступали за «Бетис».

Отметим, что Молина в свое время также играл за «Бетис».