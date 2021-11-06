«Ингулец» и «Верес» не выявили победителя
Форвард «Ингульца»: «Когда впервые приехали в Петрово я думаю: «Куда мы попали? Тут султан живет»
Запорожец – о знакомстве с президентом клуба
Фото: ФК Ингулец
Нападающий «Ингульца» Евгений Запорожец вспомнил о знакомстве с президентом клуба Александром Поворознюком.
Правда, что когда после одного матча ехали, он подрезал на машине автобус и сказал: «Едем отмечать»?
«Нет, он просто подрезал автобус, зашел, пацаны пиво пьют. Мы, молодые, в конце сидим. Он спрашивает: «Все нормально, никого не обидели, за меня играть будете? Приезжайте через два дня». Тут банкет был, все село гудело.
Посидели, пообщались, выпили, закусили, поели колбаски. Приехал цыганский табор, танцевать начали. Раков, свиней выносили на подносах. Я думаю: «Куда мы попали? Тут султан живет».
«Ингулец» не выигрывает пять матчей подряд.
В таблице УПЛ команда идет 13-й.
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