«Ингулец» разгромил «Мариуполь». Команда не теряет очки после ничьей с «Динамо»
Форвард «Ингульца»: «Очень приятно забивать два гола, к тому же я никогда еще не играл на таком уровне»
Шарай дважды забил «Мариуполю»
Фото: ФК Ингулец
Нападающий «Ингульца» Владислав Шарай прокомментировал своей дубль в ворота «Мариуполя».
Поздравляем с первым дублем в УПЛ. Какие эмоции?
«Спасибо. Очень приятно забивать два гола, к тому же я никогда еще не играл на таком уровне. Спасибо всей команде, они создают моменты — я забиваю».
Кому посвящаешь эти голы?
«В первую очередь родителям и своей девушке».
Поставил перед собой какую-то цель? Возможно, десять голов за сезон?
«У меня цель забивать в каждом матче. Хочу приносить как можно больше пользу команде. Если команда будет выигрывать — будет хорошо всем».
Что лично ты запомнишь после сегодняшнего матча?
«Свой дубль. Мы сегодня все хорошо поработали, спасибо ребятам, что создали моменты, в которых мне удалось забить».
«Ингулец» выиграл второй матч подряд.
Комментарии 0