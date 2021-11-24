Впервые за 14 лет украинских команд не будет в плей-офф Лиги Европы
Форвард «Интера» назвал игрока «Шахтера», который хорошо себе показал в матче с миланцами
Босниец оформил дубль в ворота «горняков»
24 ноября 23:31
Эдин Джеко / фото - Football Italia
Нападающий «Интера» Эдин Джеко прокомментировал для пресс-службы UEFA победу над «Шахтером» (2:0) в матче группового этапа ЛЧ:
«Интер» подписал меня забивать голы, и я стараюсь внести свой вклад. В первом тайме мы допустили много ошибок, но их вратарь тоже был хорош. Нам нужно было сохранять терпение и не пропустить. А затем во втором тайме нам наконец удалось забить два мяча.
Мы заработали три важнейших очка. В первом тайме мяч просто не шел в ворота, но и после перерыва показалось, что нас сглазили – из-за отмененных голов. Но в итоге мы добились своего. В перерыве тренер сказал нам продолжать в том же духе, потому что команда играла очень хорошо в первом тайме.
Та подача Перишича – половина гола. Поэтому я сразу же подошел к нему, чтобы поблагодарить. Это был просто идеальный навес».
Нападающий оформил дубль в ворота Анатолия Трубина, выбив «горняков» из еврокубков.
Впервые за 14 лет украинские команды не попали даже в плей-офф Лиги Европы.
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