Форвард «Интера» назвал игрока «Шахтера», который хорошо себе показал в матче с миланцами

Эдин Джеко / фото - Football Italia

Нападающий «Интера» Эдин Джеко прокомментировал для пресс-службы UEFA победу над «Шахтером» (2:0) в матче группового этапа ЛЧ:

Мы заработали три важнейших очка. В первом тайме мяч просто не шел в ворота, но и после перерыва показалось, что нас сглазили – из-за отмененных голов. Но в итоге мы добились своего. В перерыве тренер сказал нам продолжать в том же духе, потому что команда играла очень хорошо в первом тайме.

Та подача Перишича – половина гола. Поэтому я сразу же подошел к нему, чтобы поблагодарить. Это был просто идеальный навес».