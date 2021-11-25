Матч с «Интером» показал, что «Шахтер» не сдвинулся с места за полгода. У Де Дзерби есть классные игроки, но нет команды
Форвард «Интера»: «Очень довольны победой над «Шахтером»
Лаутаро Мартинес – об итогах предпоследнего тура группы ЛЧ
25 ноября 08:35
Лаутаро Мартинес / фото - Getty Images
Нападающий миланского «Интера» Лаутаро Мартинес подвел итоги матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором его команда добыла уверенную победу над украинским «Шахтером» (2:0). Слова Мартинеса приводит пресс-служба UEFA.
«Мы очень рады этой победе. Сделали то, что должны были сделать: победили на глазах у наших болельщиков. Мы благодарим их, они всегда нас поддерживают.
«Интер» давно не выходил в плей-офф, мы почти у цели и идем по верному пути. Мы должны продолжать работать и слушать нашего тренера».
Напомним, впервые за 14 лет украинских команд не будет в плей-офф Лиги Европы.
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