Арендованный у «Шахтера» полузащитник стал лучшим игроком «Мариуполя» в сезоне
Форвард «Колоса»: «Хотели выиграть у «Шахтера», тем более матч дома»
Команда настраивается на проход в следующий раунд
18:50
Фото: ФК Колос
Нападающий «Колоса» Владимир Лысенко вспомнил первый матч с казахстанским «Шахтером» (0:0) в квалификации Лиги конференций.
«Хотели выиграть, тем более матч дома. Были моменты, но чуть-чуть реализация подвела. Будем готовиться к ответному матчу.
Может, немного волнение присутствовало, потому что матч был очень важным».
Ответная игра состоится в Казахстане 10 августа.
Онлайн трансляция «Шахтер» – «Колос».
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