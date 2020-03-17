«Ливерпуль» вступил в борьбу за хавбека «Шеффилд Юнайтед»
Форвард «Ливерпуля» может покинуть команду
В Ориги заинтересован немецкий гранд
17 марта 19:42
Дивок Ориги / Фото: facebook.com/LiverpoolFC
Нападающий «Ливерпуля» Дивок Ориги может продолжить карьеру в чемпионате Германии, сообщает Football Insider.
По информации источника, дортмундская «Боруссия» проявляет интерес к бельгийскому форварду. Ожидается, что английский клуб согласится отпустить Ориги за 14 миллионов евро.
Напомним, что летом «шмели» готовы отпустить своего звездного форварда Эрлинга Холанда за баснословную сумму.
Немецкий и английский клубы прошли в 1/4 финала Лиги чемпионов.