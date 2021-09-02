Форвард «Львова» перебрался в «Колос»

Бразилец усилил команду из Ковалевки

Ренан Абнер / Фото - ФК Львов

Нападающий Ренан Абнер перешел из «Львова» в «Колос». Об этом сообщает пресс-служба клуба из Ковалевки.

Контракт с бразильцем подписан на три года. Он выбрал себе 19-й номер на футболке, под которым выступал и ранее.

24-летний игрок провел за «Львов» 43 матча. В них ему удалось отличиться 11 голами и 6 результативными передачами.

Ранее полузащитник «Колоса» отправился в Первую лигу.