«Львов» определился с новым главным тренером
Форвард «Львова» перебрался в «Колос»
Бразилец усилил команду из Ковалевки
2 сентября 16:21
Ренан Абнер / Фото - ФК Львов
Нападающий Ренан Абнер перешел из «Львова» в «Колос». Об этом сообщает пресс-служба клуба из Ковалевки.
Контракт с бразильцем подписан на три года. Он выбрал себе 19-й номер на футболке, под которым выступал и ранее.
24-летний игрок провел за «Львов» 43 матча. В них ему удалось отличиться 11 голами и 6 результативными передачами.
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