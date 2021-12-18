Форвард «Львова» выбыл на два месяца из-за травмы

Ныч перенес операцию

Фото: ФК Львов

Нападающий «Львова» Назарий Ныч пропустит два месяца.

Форвард перенес операцию на плечном суставе. Он уже начал восстановление, сообщает сайт клуба.

Вероятно, он вернется в середине февраля, но есть надежда, что Ныч сможет тренироваться намного раньше.

На счету игрока в нынешнем сезоне 18 матчей. Забитыми мячами он не отличался.

При этом в прошлом году он был признана лучшим футболистом команды в сезоне.