«Львов» распрощался сразу с двумя игроками
Форвард «Львова» выбыл на два месяца из-за травмы
Ныч перенес операцию
18 декабря 17:11
Фото: ФК Львов
Нападающий «Львова» Назарий Ныч пропустит два месяца.
Форвард перенес операцию на плечном суставе. Он уже начал восстановление, сообщает сайт клуба.
Вероятно, он вернется в середине февраля, но есть надежда, что Ныч сможет тренироваться намного раньше.
На счету игрока в нынешнем сезоне 18 матчей. Забитыми мячами он не отличался.
При этом в прошлом году он был признана лучшим футболистом команды в сезоне.
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