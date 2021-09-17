Форвард «Металлиста 1925»: «Рад, что дебютировал с «Динамо». Хотел бы поблагодарить тренера»

Илья Зубков / Фото - Металлист 1925

Нападающий «Металлиста 1925» Илья Зубков рассказал пресс-службе клуба о своем дебюте в матче восьмого тура УПЛ против «Динамо» (0:2). Также форвард высказался о процессе адаптации в команде.

По акклиматизации пока привыкаю к требованиям, так как очень интенсивные тренировки. Однако, в общем, становится лучше.

Моя задача – помогать команде и проявить себя. Мне тренер дал шанс, осталось им только воспользоваться. Вот и все. Моя позиция – это центральный нападающий. Сильные стороны, наверное, это сила, скорость, голевое чутье, игра головой. Все то, что, возможно, должно быть у всех центральных нападающих

Мне кажется, что сейчас перед игрой со «Львовом», у всех очень серьезный настрой, все хотят победить и переломить ситуацию. В общем, я считаю, что у нас есть хороший шанс, хорошая возможность это сделать. Поэтому отдадим все силы, чтобы победить.

Летний просмотр во «Львове»? Там собраны хорошие футболисты. Делается ставка на иностранцев. Не знаю, как сейчас, но тогда было так. Хорошая команда, хороший тренер. Мы будем готовиться после сегодняшней тренировки, будет теоретическое задание и нам тренер скажет как играть, на что обратить внимание.