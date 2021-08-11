«Металлист-1925» за две минуты перевернул ход встречи против «Черноморца» в матче с пятью голами
Форвард «Металлиста 1925» рискует пропустить первую часть сезона
Восстановление игрока займет около четырех месяцев
Виталий Пономарь / Фото - Металлист 1925
Нападающий «Металлиста» Виталий Пономарь рассказал о своем состоянии после полученной в матче против «Руха» (2:1) травмы. Также 31-летний игрок прокомментировал победу команды в игре третьего тура УПЛ с «Черноморцем» (3:2).
Восстановление проходит хорошо. Повторное обследование показало, что у меня надрыв и можно обойтись без операции. Чувствуя себя хорошо. Как говорят врачи, восстановление может занять до четырех месяцев.
Игра с «Черноморцем» получилась очень интересной. Я думаю, что победа досталась ребятам за счет высокой самоотдачи, характера и мастерства.
Ранее по поводу встречи с «Металлистом 1925» выказался главный тренер «Черноморца» Юрий Мороз.