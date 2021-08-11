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Форвард «Металлиста 1925» рискует пропустить первую часть сезона

Восстановление игрока займет около четырех месяцев
Футбол Украинская Премьер-лига
17:43
Форвард «Металлиста 1925» рискует пропустить первую часть сезона
Виталий Пономарь / Фото - Металлист 1925

Нападающий «Металлиста» Виталий Пономарь рассказал о своем состоянии после полученной в матче против «Руха» (2:1) травмы. Также 31-летний игрок прокомментировал победу команды в игре третьего тура УПЛ с «Черноморцем» (3:2).

Восстановление проходит хорошо. Повторное обследование показало, что у меня надрыв и можно обойтись без операции. Чувствуя себя хорошо. Как говорят врачи, восстановление может занять до четырех месяцев.

Игра с «Черноморцем» получилась очень интересной. Я думаю, что победа досталась ребятам за счет высокой самоотдачи, характера и мастерства.

Ранее по поводу встречи с «Металлистом 1925» выказался главный тренер «Черноморца» Юрий Мороз.

Источник: Meta-ratings.com.ua Сергей Стаднюк
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Металлист 1925 Черноморец травмы

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