Форвард «Металлиста» Харрис: «Многие англичане очень узко мыслят. Считают АПЛ лучше всех»

Харрис хочет продлить контракт с клубом

Фото: ФК Металлист

Нападающий «Металлиста» Кадим Харрис рассказал о своей адаптации в Украине и что готов продлить контракт с клубом.

«Многие англичане очень узко мыслят. Они не любят куда-то ехать, к тому же английские футболисты считают свой чемпионат лучше всех. Для меня же это эксперимент и надеюсь, что мой опыт изменит мысли многих моих соотечественников. Мой контракт был подписан на год, ведь мне нужно было время на адаптацию, нужно было понять, подходит ли мне эта страна. Теперь же я не вижу причин не продлить действующее соглашение. В Украине и «Металлисте» меня все устраивает».

Харрис перешел в «Металлист» в сентябре.

Он уже успел забить один гол.