Форвард «Металлиста» рассказал о двойной мотивации забивать за харьковчан

Брайан Риаскос / Фото - ФК Металлист

Нападающий «Металлиста» Брайан Риаскос после разгромной победы в матче 13-го тура Первой лиги против «Кремня» (4:0) признался, что у него была двойная мотивация отличиться голом. Слова колумбийца передает пресс-служба клуба.

Очень рад, что забил в мой день рождения, к тому же такой красивый гол. Это все работа на тренировках, которая сегодня сыграла свою роль. Моя супруга беременна уже четыре месяца. Для меня это двойная мотивация. Этот гол специально для любимой жены, она очень рада.

У нас хороший коллектив, отличная атмосфера. Это очень важно. Мы как одна семья, всегда поддерживаем друг друга.