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Форвард «Металлиста»: «В Первой лиге нам не дают играть в своей футбол»

Команда находится близко к возвращению в УПЛ
Футбол Первая лига
09:55
Форвард «Металлиста»: «В Первой лиге нам не дают играть в своей футбол»
Матэус Пейшото / фото - ФК Металлист

Нападающий «Металлиста» Матэус Пейшото рассказал о том, как прошла его первая половина сезона в харьковском клубе:

«Я очень рад своему нахождению в «Металлисте». Я счастлив здесь. Мне и моей семье нравится город. Здесь хорошие болельщики. Моя задача выиграть чемпионат Украины, Лигу Европы, Лигу чемпионов.

В Первой лиге много борьбы. Нам не дают играть в свой футбол. Мы уважаем всех соперников. Если мы уже преждевременно почувствуем себя чемпионами, то у нас могут начаться проблемы. «Металлист» каждый матч будет бороться за чемпионский титул.

В Харькове очень любят футбол. Когда я гуляю по городу или иду в магазин все просят сделать фото со мной. Это приятно».

Харьковчане сейчас единолично возглавляют таблицу Первой лиги. У ближайшего преследователя – 11 очков отставания.

Сам Пейшото возглавляет таблицу бомбардиров турнира, забив 14 голов за 16 матчей.

Ранее бразилец вспомнил, как принял решение о переезде в Украину.

Павел Харченко
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Металлист Матэус Пейшото

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