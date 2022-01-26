Форвард «Металлиста»: «В Первой лиге нам не дают играть в своей футбол»
Нападающий «Металлиста» Матэус Пейшото рассказал о том, как прошла его первая половина сезона в харьковском клубе:
«Я очень рад своему нахождению в «Металлисте». Я счастлив здесь. Мне и моей семье нравится город. Здесь хорошие болельщики. Моя задача выиграть чемпионат Украины, Лигу Европы, Лигу чемпионов.
В Первой лиге много борьбы. Нам не дают играть в свой футбол. Мы уважаем всех соперников. Если мы уже преждевременно почувствуем себя чемпионами, то у нас могут начаться проблемы. «Металлист» каждый матч будет бороться за чемпионский титул.
В Харькове очень любят футбол. Когда я гуляю по городу или иду в магазин все просят сделать фото со мной. Это приятно».
Харьковчане сейчас единолично возглавляют таблицу Первой лиги. У ближайшего преследователя – 11 очков отставания.
Сам Пейшото возглавляет таблицу бомбардиров турнира, забив 14 голов за 16 матчей.
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