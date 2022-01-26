Форвард «Металлиста»: «В Первой лиге нам не дают играть в своей футбол»

Матэус Пейшото / фото - ФК Металлист

Нападающий «Металлиста» Матэус Пейшото рассказал о том, как прошла его первая половина сезона в харьковском клубе:

В Первой лиге много борьбы. Нам не дают играть в свой футбол. Мы уважаем всех соперников. Если мы уже преждевременно почувствуем себя чемпионами, то у нас могут начаться проблемы. «Металлист» каждый матч будет бороться за чемпионский титул.

В Харькове очень любят футбол. Когда я гуляю по городу или иду в магазин все просят сделать фото со мной. Это приятно».