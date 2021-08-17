Форвард «Металлиста»: «В Украине футбол не такой техничный, как в Португалии»

Брайан Риаскос / Фото - ФК Металлист

Нападающий «Металлиста» Брайан Риаскос поделился с пресс-службой клуба впечатлениями от выступлений в Первой лиге.

Самое главное – это коллектив. Команда всегда помогает – и на тренировках, и в играх. В каждом матче показываю свой стиль, а адаптация – это уже второй вопрос.

Конечно, сразу ощутил разницу между лигами. В Португалии, откуда я приехал, больше играют с мячом, не так агрессивно. Здесь иначе, футбол не такой техничный.

Впрочем, главный тренер и ребята предупреждали, что легко не будет: надо уметь как атаковать, так и обороняться. Для меня несколько необычно, но надо привыкать играть и с мячом, и без мяча. Главное – показывать красивый футбол.