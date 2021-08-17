Форвард «Металлиста»: «Звание лучшего игрока тура – мотивация и для меня, и для команды»

Брайан Риаскос / Фото - ФК Металлист

Нападающий «Металлиста» Брайан Риаскос прокомментировал для пресс-службы клуба свой дубль в ворота «Олимпика» (2:1) и звание лучшего игрока четвертого тура Первой лиги.

Перед игрой мы знали, кто пробивает пенальти. Я был одним из тех, кто значился в этом списке. Без разницы, кто именно взял бы на себя эту миссию, главное — быть уверенным в себе. Я подошел к Виталию Федориву, он дал добро, я взял мяч и забил. Это радость для всех.

Нападающему всегда приятно забивать. Он всегда должен и хочет это делать. Первые голы в новой команде всегда приятны – я ждал этого три тура. Слава Богу, что забил первый мяч, а затем – второй. Сразу два гола – это очень приятно. Надеюсь, продолжу забивать в следующих матчах. Чем больше – тем лучше.

С «Оболонью» не может быть другого результата, кроме победы. Тем более мы играем дома, при своих болельщиках. Надо показать красивый футбол. Без разницы, против кого мы играем и какие у соперника результаты. Главное – победить и порадовать наших зрителей. Буду стараться забить и в домашней игре!