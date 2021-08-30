Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 14
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
Футбол (14 событий из 24) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
16:00 Тоттенхэм - Уотфорд 1:0 Окончен
18:30 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 0:1 Окончен
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
14:00 Труа - Монако 1:2 Окончен
18:00 Лилль - Монпелье 2:1 Окончен
21:45 Реймс - ПСЖ 0:2 Окончен
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
16:30 Унион Берлин - Боруссия Мёнхенгладбах 2:1 Окончен
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
19:30 Дженоа - Наполи 1:2 Окончен
21:45 Милан - Кальяри 4:1 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
18:00 Барселона - Хетафе 2:1 Окончен
23:00 Атлетико - Вильярреал 2:2 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
14:00 Десна - Верес 0:4 Окончен
17:00 Минай - Шахтер 1:1 Окончен
19:30 Заря - Ворскла 1:0 Окончен
19:30 Рух - ФК Львов 1:0 Окончен
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Форвард «Миная»: «Посвящаю свой гол «Шахтеру» маме»

Закарпатская команда смогла добыть очки с фаворитом встречи
Футбол Украинская Премьер-лига
11:15
Форвард «Миная»: «Посвящаю свой гол «Шахтеру» маме»
Рустам Ахмедзаде / фото - FootBoom

Нападающий «Миная» Рустам Ахмедзаде прокомментировал ничью в матче с «Шахтером» (1:1):

«Кобин настраивал нас сыграть через не могу, отрабатывать в отборе, действовать компактно и не позволять сопернику вскрывать оборону разрезными передачами. Мы выдержали испытание на прочность и на ничью наиграли, хотя ради справедливости нужно сказать, что с 18-й минуты гости находились в меньшинстве.

Очень доволен, что открыл счет забитым мячам в УПЛ, тем более, что сделал это в матче с одним из грандов украинского футбола — «Шахтером», выступавшим в боевом составе. Посвящаю маме свой гол «Шахтеру», а второй уже будет папе, моим самым преданным болельщикам».

На матч с «горняками» футболист закарпатского клуба Евгений Селезнев вышел на поле без нашивки с эмблемой УАФ.

Источник: Meta-ratings Павел Харченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Минай Шахтер Донецк

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

«Виновные будут наказаны». В «Минае» объяснили отсутствие эмблемы УАФ на форме Селезнева
«Виновные будут наказаны». В «Минае» объяснили отсутствие эмблемы УАФ на форме Селезнева
Футбол Украинская Премьер-лига
12:16
Селезнев - об инциденте с формой: «Почему ко мне все дое***ись?»
Селезнев - об инциденте с формой: «Почему ко мне все дое***ись?»
Футбол Украинская Премьер-лига
10:10
1
Итоги 6 тура УПЛ. «Динамо» уничтожило «Колос» и отправило в отставку Костышина. «Верес» не менее эффектно разнес «Десну»
Послесловие
Итоги 6 тура УПЛ. «Динамо» уничтожило «Колос» и отправило в отставку Костышина. «Верес» не менее эффектно разнес «Десну»
Футбол Украинская Премьер-лига
10:05
Кобин: «Многие журналисты называли наших молодых игроков ноунеймами»
Кобин: «Многие журналисты называли наших молодых игроков ноунеймами»
Футбол Украинская Премьер-лига
09:03
Трубин перенес операцию. Голкипер рассказал, когда вернется на поле
Трубин перенес операцию. Голкипер рассказал, когда вернется на поле
Футбол Украинская Премьер-лига
29 августа 22:25
«Минай» в матче с тремя удалениями отобрал очки у «Шахтера»
«Минай» в матче с тремя удалениями отобрал очки у «Шахтера»
Футбол Украинская Премьер-лига
29 августа 19:09

Новости: Футбол

«Манчестер Сити» продлил контракт с Диашем
«Манчестер Сити» продлил контракт с Диашем
Премьер-Лига (Англия)
13:27
Экс-жена Мареза: «Рияд изменился после перехода в МС. Жене Кейна повезло»
Экс-жена Мареза: «Рияд изменился после перехода в МС. Жене Кейна повезло»
Премьер-Лига (Англия)
13:24
Самая высокая зарплата в АПЛ. Стали известны детали контракта Роналду с МЮ
Самая высокая зарплата в АПЛ. Стали известны детали контракта Роналду с МЮ
Премьер-Лига (Англия)
13:17
УПЛ определила лучшего игрока 6 тура
УПЛ определила лучшего игрока 6 тура
Украинская Премьер-лига
13:10
Яремчук все-таки сможет сыграть с Казахстаном, и уже вылетел в Нур-Султан
Яремчук все-таки сможет сыграть с Казахстаном, и уже вылетел в Нур-Султан
Сборная Украины
12:46
Жиру – первый игрок «Милана» за 8 лет, сделавший дубль в дебютном матче
Жиру – первый игрок «Милана» за 8 лет, сделавший дубль в дебютном матче
Серия А (Италия)
12:41
Венглинский: «Такого мощного «Динамо» не видел со времен Лобановского»
Венглинский: «Такого мощного «Динамо» не видел со времен Лобановского»
Украинская Премьер-лига
12:18
«Виновные будут наказаны». В «Минае» объяснили отсутствие эмблемы УАФ на форме Селезнева
«Виновные будут наказаны». В «Минае» объяснили отсутствие эмблемы УАФ на форме Селезнева
Украинская Премьер-лига
12:16
Expert club Parimatch: Первый рабочий день нового тренера сборной
Expert club Parimatch: Первый рабочий день нового тренера сборной
Сборная Украины
12:11
Все новости

Популярные новости

Букмекеры изменили мнение о шансах Усика с Джошуа. Украинец – вновь большой андердог
Букмекеры изменили мнение о шансах Усика с Джошуа. Украинец – вновь большой андердог
Бокс Профессиональный бокс
27 августа 22:45
27
Сестра против сестры. Они родились в одной семье, в одном городе, но стали соперницами на чемпионате Европы
История
Сестра против сестры. Они родились в одной семье, в одном городе, но стали соперницами на чемпионате Европы
Волейбол
26 августа 16:30
1
Почти рекордный. Усик показал свой вес за месяц до поединка с Джошуа
Почти рекордный. Усик показал свой вес за месяц до поединка с Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
23 августа 16:10
6
Дюбуа предсказал, кто победит в боях Джошуа - Усик и Фьюри - Уайлдер
Дюбуа предсказал, кто победит в боях Джошуа - Усик и Фьюри - Уайлдер
Бокс Профессиональный бокс
27 августа 11:00
6
Лопес готовится к скорости Ломаченко. Абсолютный чемпион с трудом избегает избиения на тренировке
Лопес готовится к скорости Ломаченко. Абсолютный чемпион с трудом избегает избиения на тренировке
Бокс Профессиональный бокс
26 августа 18:21
Джошуа рассказал о своих эмоциях после того, как нокаутировал Кличко
Джошуа рассказал о своих эмоциях после того, как нокаутировал Кличко
Бокс Профессиональный бокс
29 августа 13:24
14
Все новости