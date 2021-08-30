Форвард «Миная»: «Посвящаю свой гол «Шахтеру» маме»

Рустам Ахмедзаде / фото - FootBoom

Нападающий «Миная» Рустам Ахмедзаде прокомментировал ничью в матче с «Шахтером» (1:1):

Очень доволен, что открыл счет забитым мячам в УПЛ, тем более, что сделал это в матче с одним из грандов украинского футбола — «Шахтером», выступавшим в боевом составе. Посвящаю маме свой гол «Шахтеру», а второй уже будет папе, моим самым преданным болельщикам».