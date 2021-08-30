Селезнев - об инциденте с формой: «Почему ко мне все дое***ись?»
Форвард «Миная»: «Посвящаю свой гол «Шахтеру» маме»
Закарпатская команда смогла добыть очки с фаворитом встречи
Рустам Ахмедзаде / фото - FootBoom
Нападающий «Миная» Рустам Ахмедзаде прокомментировал ничью в матче с «Шахтером» (1:1):
«Кобин настраивал нас сыграть через не могу, отрабатывать в отборе, действовать компактно и не позволять сопернику вскрывать оборону разрезными передачами. Мы выдержали испытание на прочность и на ничью наиграли, хотя ради справедливости нужно сказать, что с 18-й минуты гости находились в меньшинстве.
Очень доволен, что открыл счет забитым мячам в УПЛ, тем более, что сделал это в матче с одним из грандов украинского футбола — «Шахтером», выступавшим в боевом составе. Посвящаю маме свой гол «Шахтеру», а второй уже будет папе, моим самым преданным болельщикам».
На матч с «горняками» футболист закарпатского клуба Евгений Селезнев вышел на поле без нашивки с эмблемой УАФ.