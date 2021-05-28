Форвард молодежной сборной Украины: «Мы не должны так играть, это позор. Хочу извиниться перед Лобановским»

Богдан Вьюнник / Фото: Twitter

Нападающий молодежной сборной Украины Богдан Вьюнник прокомментировал поражение от Узбекистана (0:2) во 2-м матче на мемориале Валерия Лобановского.

Сразу же забыли поражение Азербайджану, провели теорию, посмотрели матч, сделали выводы и готовились к Узбекистану. Не знаю, что пошло не так. Не скажу, сто соперник нас удивил. Просто они делали то, что им говорили – играли в пас, как команда, играли жестче в отборе – и у них все получалось. Скорее всего, Узбекистан просто играл лучше, чем мы. Закрывал нам зоны. А у нас не получилось вбегать в зоны и играть в пас.

Команде нужно подтянуть физическую форму, чтобы было легче бегать. А после этого подтянуть командные действия, чтобы мы чувствовали спиной друг друга. Сейчас просто опустошение».