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Форвард молодежной сборной Украины: «Мы не должны так играть, это позор. Хочу извиниться перед Лобановским»

Команда Ротаня провалила мемориал Валерия Васильевича
Футбол Сборная Украины
22:51
Форвард молодежной сборной Украины: «Мы не должны так играть, это позор. Хочу извиниться перед Лобановским»
Богдан Вьюнник / Фото: Twitter

Нападающий молодежной сборной Украины Богдан Вьюнник прокомментировал поражение от Узбекистана (0:2) во 2-м матче на мемориале Валерия Лобановского.

«Не знаю, что сказать. В первую очередь очень хочется извиниться перед всеми болельщиками. Перед Валерием Васильевичем. Потому что это просто позор. Мы не должны так играть.

Сразу же забыли поражение Азербайджану, провели теорию, посмотрели матч, сделали выводы и готовились к Узбекистану. Не знаю, что пошло не так. Не скажу, сто соперник нас удивил. Просто они делали то, что им говорили – играли в пас, как команда, играли жестче в отборе – и у них все получалось. Скорее всего, Узбекистан просто играл лучше, чем мы. Закрывал нам зоны. А у нас не получилось вбегать в зоны и играть в пас.

Команде нужно подтянуть физическую форму, чтобы было легче бегать. А после этого подтянуть командные действия, чтобы мы чувствовали спиной друг друга. Сейчас просто опустошение».


Напомним, в первом матче Украина уступила Азербайджану (0:1), таким образом заняв последнее место.

Источник: footballua.tv Петр Приходько
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